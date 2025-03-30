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Erzurum’da Bayramda Mezarlıklara Ziyaret Yoğundu

RAMAZAN BAYRAMI’NDA MEZARLIK ZİYARETLERİ YOĞUNLAŞTI

Erzurum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde mezarlıklarda yoğun bir kalabalık görüldü. Erzurum’un Oltu ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren Cankurtaran Mezarlığı’na çok sayıda ziyaretçi akın etti. Bayram namazının ardından Oltulular, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, dualarını etti ve Kur’an-ı Kerim okudular.

DUYGUSAL ANI PAYLAŞIMI

Ziyaretlerin ardından kabir bakımlarını yapan vatandaşlar, sevdiklerine olan saygılarını gösterdi. Mezarlıkta geçirdikleri duygusal anların ardından bayramlaşmak için aile büyüklerine doğru yola çıkan ziyaretçiler, geleneksel bayram ziyaretlerinin hem dini bir anlam taşıdığını hem de aile bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Oltulular, bu özel günlerde hem geçmişlerini yad etti hem de sevdiklerine dua etmeyi unutmuyor.

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