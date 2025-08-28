Haberler

Erzurum’da Bıçakla Yaralanma Olayı Gerçekleşti

ÇOCUĞUN TUTUKLANMASI

Erzurum’da, annesini rahatsız ettiği iddiasıyla kiracısı oldukları ev sahibini bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Yakutiye ilçesi Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, E.A., Erzurum’da bulunan annesinin ev sahibi L.B. (85) tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini öğrendi.

BİLAKIS SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Bunun üzerine E.A., ev sahibinin işlettiği otele giderek yanında getirdiği bıçakla L.B.’ye saldırdı. Defalarca bıçaklanan ev sahibi L.B., ağır yaralandı. Olay sonrası acil olarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan L.B.’nin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi alındı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Bıçaklama olayının ardından, E.A. olay yerinden kaçtı. Fakat, dün akşam saatlerinde Cinayet Büro ve Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. E.A., bugün sevk edildiği Çocuk Adalet Merkezi’nde savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.