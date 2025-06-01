Erzurum’da Bisiklet Turu Düzenlendi

BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Erzurum’da “Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim” temasıyla bir bisiklet turu organize edildi. Yeşilay’ın liderliğinde, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, Erzurum’da da katılımcıların ilgisini topladı. Bisiklet turu, Erzurum Kalesi önünden başlayarak, Yakutiye Kent Meydanı’nı geçip Cumhuriyet Caddesi’nde devam etti ve yine Erzurum Kalesi önünde sona erdi. Sağlıklı bir yaşam amacıyla pedallar çevrildi.

KATILIM VE HEDİYE ÇEKİLİŞİ

Etkinlik, Erzurum Kalesi önünde başladı ve farklı yaş gruplarından birçok bisikletçi, Havuzbaşı Kent Meydanı’na kadar gidip yeniden başlangıç noktasına döndü. Bu organizasyona Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de katıldı. Turun sonunda katılımcılara çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

OBEZİTEYLE MÜCADELE VURGUSU

Vali Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada Yeşilay’ın kuruluş amacına ve gelişen mücadele alanlarına dikkati çekti. “Yeşilay, Erzurum’da ‘Can Erzurum’ gibi bir sosyal sorumluluk projesiyle çok güzel bir projeye imza attı. İnşallah ardından başka projelerin de olmasını diliyorum” dedi. Ayrıca, 2021-2022 yıllarında yapılan araştırmalarda Türkiye’nin Avrupa’da obezite konusunda birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğunu belirtti. Etkinliğin obezite ile mücadelede bir yöntem olduğunu ifade eden Çiftçi, bu tür etkinliklerle farkındalık yaratılacağını umduğunu dile getirdi.