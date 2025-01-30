Erzurum’da Buz Tutmuş Gölde Paten Keyfi

YAPAY GÖL HAFTA SONU YENİDEN CANLANIYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait Olimpiyat Parkı’ndaki yapay göl, hem piknikçilerin hem de patencilerin sıkça gidip geldiği bir mekân haline geldi. Kentteki bu göl, 1,5 metre derinliğe sahip olup, içerisinde gemi şeklinde bir restoran bulunduruyor. Hava sıcaklıklarının eksi 25 derecelere düşmesi sonucunda göl buz tutarak, kalın bir buz tabakasıyla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürlüğü, bu donmuş gölü halka açık bir buz pistine dönüştürdü.

ÖĞRENCİLERİN YENİ GÖZDESİ: DOĞAL BUZ PİSTİ

Yarıyıl tatili döneminde, öğrenciler doğal buz pistine yoğun ilgi gösteriyor. Gün boyunca misafirlerini ağırlayan bu alanda, saati 100 liradan paten kiralamak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Ayrıca, gölde patenle kaymayı öğrenmek isteyenler için ücretsiz eğitim veriliyor. Buz pateni eğitimi veren ve aynı zamanda buz hokeyi sporcusu olan Ebubekir Kars, “Burası belediyeye ait. Donmuş bir gölün üzerindeyiz. Yazın bu gölde tekneler oluyor. İnsanlar piknik yapıyor, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kışın da Erzurum gibi bir yerde soğuk olduğu için donmuş bir gölü değerlendirmek adına, başkanlarımız sağ olsun, onlarla birlikte buz pateni eğitimlerine başladık” diye belirtiyor.

KAR VE BUZ SPORLARINDA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Ravzanur Özkan da “Okullar şu an tatile girdiği için böyle aktivitelere bol bol vakit ayırıyoruz. Kış sporları merkezi Erzurum’da da çok güzel aktiviteler düzenleniyor. Burada ve kapalı salonlarda buz pateni, Palandöken’de kayak ve kızak var. Tatili doya doya yaşıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki kış sporları ve eğlenceleri için oldukça önemli bir fırsat sunuyor.