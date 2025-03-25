Erzurum’da Çiftçilere Tarım Uygulamaları Bilgilendirmesi

ÇİFTÇİLERE YONELIK BİLGILENDİRME PROGRAMI

Erzurum’un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım uygulamalarıyla ilgili bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Tekman Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Aras Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve mahalle muhtarlarıyla çiftçiler etkinliğe katıldı.

DESTEKLENEN UYGULAMALAR VE SORU CEVAP SEANSI

Etkinlikte, Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Olkay Çağlar, Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından, katılımcıların konu ile ilgili soruları yanıtlandı.