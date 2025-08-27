Erzurum’da Çocuk, Drone İle Eğlendi

ÇOCUK VE DRONE ARASINDAKİ EĞLENCELİ ANLAR

Erzurum’da bir çocuk, köy yolunda karşılaştığı drone ile hem güldüren hem de yürekleri ısıtan görüntülere neden oldu. Erzurum’un sosyal ve kültürel yaşamını paylaşan bir sosyal medya hesabı, Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi Köyü’nde çekim yapıyordu. Ekip, elinde sopa ile köy yolunda yürüyen bir çocuğun ilgisini çekti.

ÇOCUĞUN DRONE İLE OYNAYIŞI

Çocuk, kendisine yaklaşan dronayı yakalamaya çalıştı ama bunda başarılı olamadı. Zaman zaman yol üzerinde hızla kaçan çocuk, drone kendisine yaklaştığında durup sopasıyla vurma çabasında bulundu. Ekip, bu anları an be an kaydetti ve görüntüleri “Erzurum Misali” adlı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler ise kısa sürede ilgi odağı haline geldi.