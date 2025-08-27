Haberler

Erzurum’da Çocuk, Drone İle Eğlendi

ÇOCUK VE DRONE ARASINDAKİ EĞLENCELİ ANLAR

Erzurum’da bir çocuk, köy yolunda karşılaştığı drone ile hem güldüren hem de yürekleri ısıtan görüntülere neden oldu. Erzurum’un sosyal ve kültürel yaşamını paylaşan bir sosyal medya hesabı, Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi Köyü’nde çekim yapıyordu. Ekip, elinde sopa ile köy yolunda yürüyen bir çocuğun ilgisini çekti.

ÇOCUĞUN DRONE İLE OYNAYIŞI

Çocuk, kendisine yaklaşan dronayı yakalamaya çalıştı ama bunda başarılı olamadı. Zaman zaman yol üzerinde hızla kaçan çocuk, drone kendisine yaklaştığında durup sopasıyla vurma çabasında bulundu. Ekip, bu anları an be an kaydetti ve görüntüleri “Erzurum Misali” adlı sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler ise kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Msb Yaşar Güler, Mtb Mehmet Ersoy Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberler

Kozan Derneği Mevlit Düzenledi

Diyarbakır'da, terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Osman Bal anısına mevlit düzenlendi. Etkinlik, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.