Erzurum’da Çocuklara Özel Çizgi Film Gösterimi

ANLAMLI ETKİNLİK ORGANİZASYONU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, önemli bir etkinlik daha düzenledi. Koruyucu aile hizmetinden yararlanan, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Düzenlenen çizgi film gösteriminde, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezlerinden toplam 200 kişi katılım sağladı. Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici olan sinema gösterimi, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayan değerli bir buluşma oldu.

ÇOCUKLARA DEĞERLİ MESAJLAR SUNULDU

Etkinlik hakkında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, temel ihtiyaçların karşılanmasının yetersiz olduğunu, çocukların sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden de desteklenmeleri gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda şu açıklamalarda bulundu: “Çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştiren, eğlenceli olduğu kadar eğitici içerikler sunan çizgi filmler, onların gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Bugünkü yapım da paylaşmayı, yardımlaşmayı ve doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten içerikleriyle çocuklarımıza değerli mesajlar sundu. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük bir onur.”

EREVİDEKİ MUTLULUK VE SÜPRİZLER

Sinema gösteriminin ardından çocuklara küçük sürpriz hediyeler verildi. Etkinlik, çocukların ve ailelerinin mutluluğuna sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikleri devam ettireceğini açıkladı.