Erzurum’da Çocukluk Hatıralarını Bayramda Canlandırdılar

ÇOCUKLUK HATIRALARI CANLANDI

Erzurum’da 40 yaş ve üstü bir grup arkadaş, bayram ziyaretleri ile köylerinde çocukluk özlemlerini yeniden yaşadı. “Türkiye’nin 11. sakin kenti” olarak seçilen ve doğa güzellikleri ile çevrili Uzundere ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın sevinçleri devam ediyor.

ŞEKER TOPLAMA GELENEĞİ

İlçedeki bu arkadaş grubu, köylerine giderek hem çocukluk anılarını tazelediler hem de bayram coşkusunu yaşayarak ev ev dolaşıp şeker topladılar. Küçük çocuklar gibi poşet yerine çuval kullanan grup, aldıkları şekerleri kendi aralarında paylaşmayı da ihmal etmedi. Bayram ziyaretleri sırasında yaşanan sıcak anlar, esprili şakalaşmalarla daha da hareketlendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dikyar köyünde çekilen neşeli ve enerjik anlar, cep telefonları ile kaydedildi. Bu eğlenceli görüntüler, sosyal medya platformlarında geniş bir ilgi gördü.