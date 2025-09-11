Erzurum’da Destek AFAD Buluşması Yapıldı

ETKİNLİK DETAYLARI

Erzurum’da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Destek AFAD Gönüllü Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, gönüllülerin hem eğlendiği hem de bilgilerini tazelediği bir platform sundu. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan buluşmada, Destek AFAD Gönüllüleri açık alanda çeşitli eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

GÖNÜLLÜLERİN PERFORMANSI

Yüzden fazla gönüllü ve AFAD personelinin katıldığı program, coşkulu anlara sahne oldu. Eş zamanlı olarak eğlenceli oyunlar oynandı ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi. Gönüllüler, bilgilerini gözden geçirirken gerçekleştirdikleri iple tırmanma yarışındaki başarıları ile de dikkat çekti. Etkinlik, halay çekerek sona erdi.