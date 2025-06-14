Erzurum’da Dijital Detoks Etkinliği Yapıldı

DİJİTAL DETOKS GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Erzurum’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ailemle Dijital Detoks Günü’ etkinliğine 70 aile katıldı. Katılımcılar, 4 saat boyunca cep telefonlarını kapatıp kutuya koyarak dijital dünyadan uzaklaştı. Piknik alanında aileler, çocuklarıyla birlikte kitap okudu ve çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar geçirdi. Bu etkinlik, ‘2025 Aile Yılı’ çerçevesinde gerçekleştirilen bir dijital detoks çalışması olarak dikkat çekti.

AİLELERİN KATILIMIYLA HEYECANLI ANLAR

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin kampüsünde düzenlenen etkinliğe 70 aile ve çocukları katıldı. Aileler etkinlik öncesinde cep telefonlarını kapatıp, üzerlerine isim yazdıkları telefonları kutuya yerleştirdi. Görevliler, telefonları alandan uzaklaştırdı. Etkinlik boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi izleyen çocuklar, patlamış mısır almak için sıraya girdi. Çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart gibi aktivitelerle çocuklar, cep telefonlarından uzak olarak yaklaşık 4 saat geçirdi.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRME AMAÇLI ETKİNLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Amacımız dijital bağımlılığın gençler ve aileler üzerindeki etkisini azaltmak. Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Ancak teknoloji çağında, özellikle gençlerimiz dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalmakta ve bu durum aile içi iletişimi zayıflatmaktadır. Bizler bu programla aile bağlarını güçlendirmek, yüz yüze iletişimi teşvik etmek ve çocuklarımızın sosyal farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi. Aykut, etkinlikte çocuklara dijital bağımlık hakkında mesajlar da verileceğini belirtti.

ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Piknikte yer alan 13 yaşındaki Rabia Gezer, etkinlikten mutlu olduğunu ifade etti. Öğretmen Hilal Eren ise “Aslında bu tür etkinlikler haftada 1-2 gün süreyle uygulanmalı. Burada telefonlarımızdan uzaklaştık, çocuklarımızla vakit geçirdik. Çok kıymetli vakitler. Bu etkinlik bir ilk olsun, bundan sonra devamı da gelsin” şeklinde görüşlerini dile getirdi.