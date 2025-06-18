Erzurum’da Dolandırıcılık Operasyonu; 23 Şüpheli

ERZURUM’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Erzurum’un merkezinde gerçekleştirilen bir operasyonda, Karabük, Ordu, Batman ve Adana illerinde nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinde sahte ilanlar yayımlayarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Şüpheli kişi veya kişilerin, sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları sahte ilanlar aracılığıyla ucuz fiyatlı ürünler sunarak mağdurları hedef aldığı belirlendi. İlanları gören müşteri vatandaşlar, şüpheli şahısların ilanlarındaki GSM numaralarını aradı. Bu durumda şüphelilerin kendilerini esnaf olarak tanıttığı ve hangi üründen bahsedildiğini öğrenmesinin ardından güven oluşturarak ürün hakkında bilgi verdiği tespit edildi. Ödemelerin alınmasının ardından, ürünlerin güvenlik gerekçesiyle ambar firmaları aracılığıyla gönderileceği ifade edildi. Şüphelilerin ayrıca sahte görseller ve faturalar kullanarak müşteri güvenini kazandıkları ve bu şekilde ürünleri göndermeyerek haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı.

TEKNİK İNCELEMELER VE GÖZALTI SÜRECİ

Yürütülen teknik ve dijital incelemelerin sonuçlarına göre, dolandırıcılık eylemlerine karışan 23 şüpheli, ilk belirlemelere göre toplamda 355 bin 650 TL haksız kazanç elde etmiş. Bu çerçevede, 16 Haziran 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında İstanbul, İzmir, Karabük, Ordu, Batman ve Adana illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişiler hakkında ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk işlemleri yapıldı. Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin sorgulaması sonucunda, 19 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.