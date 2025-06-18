Erzurum’da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

ERZURUM’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Erzurum merkezi ile Karabük, Ordu, Batman ve Adana’da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda sosyal medya ve çeşitli internet platformları üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ VE YAPILAN YAKALAMALAR

Sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ilanları gören vatandaşlar, ilandaki uygun fiyatlardan etkilenerek şüphelilerin belirttikleri GSM numaralarını aradı. Şüphelilerin deşifre olmamak için yabancı uyruklu kişilere ait GSM hatlarını kullandıkları, arayan vatandaşlara kendilerini esnaf olarak tanıttıkları öğrenildi. Ürünlerin detayları verildikten sonra güven sağlandı ve ödemeler alındı. Ancak, ödemeler alındıktan sonra ürünlerin sadece güvenlik bahanesiyle “ambar firmaları” aracılığıyla gönderileceği belirtildi. Bu reklamlar, hazırlanan sahte görseller ve faturalar ile desteklenerek, mağdurların güvenini kazandı ve dolandırıcılık yapıldı.

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ

Yürütülen dijital ve teknik incelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyetleri ile birlikte 23 şüphelinin toplamda 355 bin 650 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 16 Haziran 2025 tarihinde saat 06.00 itibarıyla, İstanbul, İzmir, Karabük, Ordu, Batman ve Adana illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde gerçekleştirilen sorgulamalarda 19 kişi tutuklanırken, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.