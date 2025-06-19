Erzurum’da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Erzurum merkezli 7 ilde sahte ilanlar yolu ile vatandaşları dolandıran bir şebeke etkisiz hale getirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmada, dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYON DETAYLARI

Üç ay süren detaylı incelemelerin sonunda, nitelikli dolandırıcılıkta yer aldığı ve hesaplarında toplam 149 milyon 369 bin 703 TL işlem olduğu belirlenen 23 şüpheli, Erzurum merkezli 7 ilde (Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman ve Adana) eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde, suçta kullanıldığı düşünülen birçok dijital materyal ve sim kart ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

Adli mercilere sevk edilen 23 şüpheliden 19’u tutuklandı, 3’üne adli kontrol uygulandı, 1 şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan bir açıklamada, “Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” denildi.