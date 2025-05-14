Erzurum’da Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ

Erzurum’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında empati ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve ailelerin katıldığı organizasyonda, toplumsal farkındalığın artırılması ve empati kültürünün geliştirilmesi hedeflendi.

ATILAN ADIMLAR VE YAPILAN KONUŞMALAR

Etkinlikte konuşma yapan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, toplumda empati duygusunun ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Engelli bireylerle aynı hayatı paylaşmak, onları anlamakla ve birlikte hareket etmekle mümkündür.” diye belirtti. Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel de engelli bireylerin toplumda aktif katılımlarını destekleyen projelerin yürütüldüğünü dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise,”Engellilik bir eksiklik değil, farklı bir yaşam biçimidir. Bizler kamu kurumları olarak bu farkındalıklara saygı duyarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmakla yükümlüyüz. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda tam anlamıyla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖZEL GÖSTERİLER VE ANMA TÖRENİ

Konuşmaların ardından engelliler çeşitli şiirler okudu, müzik ve tiyatro gösterileri sahne aldı. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının yanı sıra engellilerden oluşan halk oyunları ekibi, Türkiye’nin farklı yörelerinden figürleri sergileyen bir gösteri yaptı. Ayrıca, etkinlikte Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal da vefatının yıl dönümünde anılarak hatırlandı.