Erzurum’da Erkek Cesedi Bulundu

CESEDİN BULUNDUĞU ALANA GELEN EKİPLER

Erzurum’daki bir sazlık alanda bir erkek cesedi tespit edildi. D100 kara yolu üzerindeki bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin civarındaki sazlık alanda gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bu ihbarın ardından sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD’a bağlı dalgıç ekipleri, yaptıkları aramada sazlık alanda bir erkek cesedi buldu. Gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere verdiği demeçte, “İş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise bildirdik” şeklinde ifade etti. Coşkun, “Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu” diye ekledi.