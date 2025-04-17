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Erzurum’da Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir adam, tartıştığı eşiyle yaşadığı kargaşa sonrasında eşi Hatice Agcakale Buzlak’ı boğarak öldürdü. Olay, 36 ABD 593 plakalı aracın içerisinde meydana geldi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Ali Osman Buzlak (21), tartışmanın alevlenmesi üzerine eşini öldürdükten sonra aracın bagajında cesedi sakladı. Ardından araca aldığı kesici aletle intihar girişiminde bulundu. Buzlak, hastane bahçesinden ayrıldıktan sonra Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’nda durdu.

POLİS MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMA

Burada, polis ekipleri tarafından hareketsiz bulunan Buzlak, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kadının cesedi bagajdan çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali Osman Buzlak, tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sonrasında, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. İkili, resmi olarak nikahlıydı ve düğün hazırlığı yapıyordu.

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