Erzurum’da Esnaf Yangına Müdahale Etti

İŞ YERİNİN BACASINDA YANGIN ÇIKTI

Erzurum’da bir tavuk döner lokantasının bacasında çıkan yangına esnaf hızlı bir şekilde müdahale etti. Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde, kentin yoğun geçen noktalarından birinde meydana geldi. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede dumanların caddeyi sarmasına neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrası itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bu esnada, esnafın su hortumuyla yanan bacaya su sıktığı gözlemlendi. Yangın söndürme cihazları bulunan çevredeki vatandaşlar da, yerlerinden yardım ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kontrollü bir şekilde yayılmadan söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.