Erzurum’da Evde Sağlık Hizmetleri Ziyaretleri

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) ekibi, ilk hasta olan Zeki ve Sevgi Kalık çiftini evde ziyaret etti. Ekip, muayene sırasında görme problemi tespit ettiği ve YAŞAM Projesi kapsamında göz ameliyatını gerçekleştirdiği bir başka hasta olan Mukime İçoğlu’na da evinde geçmiş olsun dileklerini iletti. Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, yaşlıların kültür ve değerlerin gelecek nesillere taşınmasında önemli bir köprü olduğunu belirterek, “Daha sağlıklı ve sosyal açıdan aktif kalabilen yaşlı bireyler için yaşlılara yönelik kronik hastalıklarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bizleri bugüne ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak en önemli görevlerimiz arasındadır.” dedi.

YAŞAM’DA KAPSAMLI TAKİP SİSTEMİ

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin, “Hastalarımız, Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde yani kısaca YAŞAM’da hekim, evde bakım teknikerleri, gerontologlar ve hemşirelerden oluşan ekipçe takip ediliyor. Yaşlılarımız, gerektiğinde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapiste yönlendiriliyor. Sağlık problemleri sebebiyle hastaneye erişim sıkıntısı yaşayan hastalarımızın evde sağlık hizmetleri nakil araçları ile hastaneye ulaşımını koordine ediyoruz.” şeklinde ifade etti.

İLAÇ KONTROLÜ VE UZMAN DİREKTİFLERİ

YAŞAM sorumlu hekimi olan aile hekimliği uzmanı Dr. Uğur Kaya, yaşlıları başvurularından sonra bütüncül olarak değerlendirdiklerini ve ilaçlarını kontrol ettiklerini belirtti. “Bu sayede, yaşlılarımızın neredeyse yarısında ilaç kullanımını azalttık ve kullandıkları ilaçları doğru bir şekilde kullanmalarına yardımcı olduk. Böylece hastalarımızın tansiyon ve şeker değerlerini kontrol altına almayı başardık. Gerekli durumlarda geriatri, nöroloji, kardiyoloji, ortopedi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları gibi uzmanlık dallarına danışıyoruz.” diyerek yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik destek sağladıklarını vurguladı.

80 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARA ÇAĞRI

Dr. Kaya, 80 yaşının üstündeki yaşlıları bu hizmetten yararlanmaları için Erzurum Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri bünyesindeki YAŞAM Polikliniği’ne davet etti. Yaşlıların daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi için ekip arkadaşlarının özverili çalıştığını belirten Dr. Kaya, sağlık teknikerinin takip planını yaparken gerontologun kapsamlı geriatrik testlerle yaşlıları yakından takip ettiğini ifade etti.