Erzurum’da Festivallere Ziyaretçi Yoğunluğu Yaşandı

ERZURUM’DA FESTİVAL YOĞUNLUĞU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl üçüncü kez Erzurum’da yapıldı ve şehirde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince otel ve restoranlardaki doluluk oranları belirgin şekilde arttı. Yerel esnaf da yaşanan ekonomik hareketlilikten memnun kaldı. 16-24 Ağustos tarihleri arasında 9 gün süren festival, 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik ile gerçekleştirildi. Kent ekonomisine büyük katkı sağlanan etkinliklerin ardından, esnaflar da bu hareketliliği olumlu yorumladı.

GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ VE YEREL LEZZETLER

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde, yerel gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla ünlü şefler 12 farklı lezzet noktasında yöresel yemekler hazırladı. Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, şehirde unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel lezzet misafirlerle buluştu. Gel Gör Cağ Kebap Salonu’nun sahibi Şakir Aktaş, “Festival dolu geçti. Yakın bölgelerden yerli turistler de geliyor” diyerek etkinliğin etkisini vurguladı.

ESNAF MEMNUNİYETİ VE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Tatlıcı Selami Atiş, “Festivalden dolayı iş yerimizin yoğunluğu epey arttı. Yüzde 50’lik bir artış oldu. Özellikle şehir dışından yoğun sipariş aldık” şeklinde ifade etti. Koç Cağ Kebap’ın sahibi Fatih Koç, “Festival iyi geçiyor. Yüzde 90 oranında doluluğumuz var. Erzurum hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kars’tan, Erzincan’dan Ağrı’dan gelenler var. Herkese faydası var” dedi. Anadolu Su Böreği işletmesinin sahibi Serkan Akköse ise festivalin canlılığını şöyle tanımladı: “Şehrin her tarafında bir müzik sesi geliyor. İnsanların yüzü gülüyor. İş yerimiz dolup taşıyor. Normal kapasitemizin iki katı çalışıyoruz. Vardiyalarımızı artırdık. Kapanış saatlerimizi uzattık.”