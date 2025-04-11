Erzurum’da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

FETÖ/PDY ÜYESİ YAKALANDI

Erzurum’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi güvenlik güçleri tarafından tutuldu. Edinilen verilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Yakutiye ilçesinde ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin asla sekteye uğramayacağı ifade edildi.