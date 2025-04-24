Erzurum’da Foto Safari Yarışması Düzenlenecek

ERZURUM’DA FOTO SAFARI YARIŞMASI

Erzurum’da “Kadrajımdan Tortum ve Uzundere’de Bahar” isimli bir foto safari yarışması gerçekleştirilecek. Tüm bu etkinlik, Tortum ve Uzundere kaymakamlıkları, belediyeleri ile Tortum Uzundere Eylem Grubu’nun işbirliğiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Amaç, Erzurum’un önemli turizm noktalarından olan Tortum ve Uzundere ilçelerinde bahar mevsiminin heyecanını fotoğraflayarak belgelemek.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışmanın konusu, “Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ve Tortum-Uzundere ilçelerindeki doğa manzaraları fotoğrafları. Tortum ve Uzundere ilçelerinin merkez ve köy yaşamını yansıtan fotoğraflar” içeriyor. Hem görsel hem de kültürel açıdan katılımcılara önemli deneyimler sunacak bu yarışmaya katılım, tortum.gov.tr üzerinden ya da organizatörlerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılabiliyor.

ÖDÜLLER VE KATILIM

Yarışmada ödül almaya hak kazananlar, toplamda 50 bin liranın üzerinde bir ödül için yarışacak. Bu fırsat, katılımcılara fotograflarını sergileme ve bu önemli deneyimin bir parçası olma şansı verecek.