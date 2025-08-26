Erzurum’da Gastronomi Lisesi Tanıtımı Yapıldı

PROJENİN TANITIMI YAPILDI

Erzurum’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Gastronomi Liseleri projesi çerçevesinde düzenlenen tanıtım programı, Havuzbaşı Meydanı’nda gerçekleşti. “Et ve Süt Ürünleriyle Şekillenen Bir Eğitim Vizyonu Başlıyor” teması ile düzenlenen bu etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe katılan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, alandaki öğrenci ve velilere yakından ilgi gösterip projeyle ilgili bilgiler sundu ve görüşlerini dinledi.

GASTRONOMİ LİSESİ HEDEFLERİ

Etkinlikte, süt ürünlerinin kültürel ve gastronomik değeri hakkında önemli bilgiler veren sektör öncüsü İlhan Koçulu da konuşmalar gerçekleştirdi. Gastronomi lisesinin, Erzurum’un üretim gücünden beslenerek genç şeflerin kariyerlerini şekillendirmeyi hedeflediği vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni açılacak Gastronomi Lisesi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bu önemli eğitim yatırımının ilimize kazandırılmasında büyük destekleri olan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Salih Kaygusuz’a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de ilkinin İstanbul’da, ikincisinin ise Erzurum’da açılacak olması, bu projenin ülke genelindeki önemini ve Erzurum’a verilen değeri açıkça göstermektedir.”

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ekici, Gastronomi Lisesi’nin yalnızca bir okul olmayıp, şehrin mesleki eğitimine ve istihdamına yeni bir soluk getireceğini belirtti. Bu yeni dönemle birlikte tüm gayretin gösterileceği mesajını verdi. “İlimize ve ülkemize hayırlı olsun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.