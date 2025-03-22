Erzurum’da Gençlere Eğitim ve İftar Programı

ERZURUM’DA EĞİTİM VE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri” projesi doğrultusunda, Erzurum’daki kamu kurumlarında görev yapan devlet korumasındaki gençler için eğitim ve iftar etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen eğitimde, katılımcılara 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dair hakları, sorumlulukları, görev ve yetkileri, disiplin kuralları, etik ilkeler, atama ve terfi süreçleri ile izin hakları hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Ayrıca, kamu çalışanlarının iş yaşamında dikkat etmesi gereken protokol kuralları, bütçe yönetimi ve mali okuryazarlık konularında da bilgiler verildi.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Eğitimlerin ardından amaçlanan toplumsal kaynaşma için gençler için bir iftar programı düzenlendi. Programa katılan yetkililer, gençlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı ve iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada gençlerin devlet kurumlarında bilinçli bir şekilde görev yapmasının önemine dikkat çekti ve “Sizler, devletimizin çeşitli kurumlarında görev alan ve gelecekte bu kurumların yönetim kademelerinde yer alacak bireylersiniz. Kamuda çalışmak sadece bir iş sahibi olmak değil, aynı zamanda millete hizmet etme sorumluluğunu taşımaktır” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Aykut, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmanın gençleri iş hayatında daha donanımlı hale getireceğini belirterek, “Ayrıca, bütçe yönetimi ve mali okuryazarlık konularında bilinçli olmanız, hem kişisel yaşamınızda hem de kamudaki görevinizde size büyük katkı sağlayacaktır” ifadesinde bulundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sırasında katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Eğitim programlarının gelecekte de devam edeceği belirtildi.