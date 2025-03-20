Erzurum’da Gençlere Kariyer Desteği Sağlanıyor

AİLE YILI KAPSAMINDA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri” uygulaması çerçevesinde, pilot illerden biri olan Erzurum’da İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurumlarındaki gençleri ziyaret etti. Bu ziyaretler, Bakanlığın koruma ve bakım altındaki çocukların hayata hazırlanmasına yönelik başlattığı önemli bir uygulama oluyor. Ziyaretler sırasında gençlerin kamu istihdam süreçleri ve mesleki gelişimleri hakkında bilgilerin alındığı belirtildi.

Hasan Aykut, gençlerle birebir görüşerek onların taleplerini dinledi ve Bakanlık olarak her zaman bu gençlerin yanlarında olduklarını ifade etti. Bu ziyaretler, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaştırma 12. Bölge Müdürlüğü gibi kamu kurumlarını kapsıyor. Erzurum’daki 43 gencin yararlandığı program çerçevesinde, gençlerin çalışma koşulları, mesleki gelişim süreçleri ve kariyer hedefleri değerlendirildi. Özellikle kariyer hedeflerine ulaşmaları için meslek danışmanlığı ve kariyer gelişim programlarına daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, bakım sonrası rehberlik hizmetlerinin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi için kamu kurumlarıyla iş birliğinin artırılacağı ifade edildi. Hasan Aykut, sürecin başarıyla yürütülmesi için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Pilot uygulama 30 Aralık 2024 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirme ve raporlama süreçleriyle devam edecek. Erzurum’un da aralarında bulunduğu 14 ilde başlatılan bu programın ilerleyen dönemde ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.