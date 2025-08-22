Erzurum’da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Erzurum’da, yem, gıda ve bu ürünlerle temas eden malzeme üreten işletmeler üzerinde denetimler aktif şekilde gerçekleştiriliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-22 Ağustos tarihleri arasında bu işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetim sürecinde toplam 283 işletme incelendi ve analize dayalı olarak 15 numune alındı. Yapılan değerlendirmelerde, olumsuz durum tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım kararı verildi. Ayrıca, tüketicilerden alınan “Alo 174 Gıda Hattına” gelen 14 başvuru da detaylı şekilde değerlendirildi.