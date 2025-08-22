Haberler

Erzurum’da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Erzurum’da, yem, gıda ve bu ürünlerle temas eden malzeme üreten işletmeler üzerinde denetimler aktif şekilde gerçekleştiriliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-22 Ağustos tarihleri arasında bu işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetim sürecinde toplam 283 işletme incelendi ve analize dayalı olarak 15 numune alındı. Yapılan değerlendirmelerde, olumsuz durum tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım kararı verildi. Ayrıca, tüketicilerden alınan “Alo 174 Gıda Hattına” gelen 14 başvuru da detaylı şekilde değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Haberler

Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.