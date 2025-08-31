Haberler

Erzurum’da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLERİN HIZI ARTMIŞ DURUMDA

Erzurum’da gıda satışı gerçekleştiren işletmelere ait yönetim denetimleri hız kesmeden sürüyor. Son bir hafta içinde, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik toplamda 254 denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda olumsuz durumu tespit edilen işletmelere 2 ayrı idari yaptırım kararı uygulandı.

ANALİZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aynı zaman diliminde analize dayanan çalışmalar da dikkat çekiyor. Bu süreçte 1 adet numune alındı. İlgili denetimlerin yanında, tüketicilerin her zaman ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı aracılığıyla 7/24 gıda kontrolü gerçekleştiriliyor. Gelen 7 başvuru titizlikle değerlendirildi.

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

