Erzurum’da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLERİN HIZI ARTMIŞ DURUMDA

Erzurum’da gıda satışı gerçekleştiren işletmelere ait yönetim denetimleri hız kesmeden sürüyor. Son bir hafta içinde, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik toplamda 254 denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda olumsuz durumu tespit edilen işletmelere 2 ayrı idari yaptırım kararı uygulandı.

ANALİZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aynı zaman diliminde analize dayanan çalışmalar da dikkat çekiyor. Bu süreçte 1 adet numune alındı. İlgili denetimlerin yanında, tüketicilerin her zaman ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı aracılığıyla 7/24 gıda kontrolü gerçekleştiriliyor. Gelen 7 başvuru titizlikle değerlendirildi.