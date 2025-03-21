Erzurum’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU YAPILDI

Erzurum’da gerçekleştirilen bir operasyonda göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde etti. Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri sınır illerden alıp Erzurum’a getirdikleri ve farklı yöntemlerle batı illerine sevk ettikleri tespit edildi.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Proje kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, gerçekleştirilen ara yakalamalarda toplamda 20 kaçak göçmen ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde iki araca el konulurken, göçmenlerin batı illerine sevkini organize eden toplam 7 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda, organizatör olduğu belirlenen şahıslara yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 4’ü Türk, 1’i Afgan uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER İFADELERİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan organizatörlerden 1 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İki şahıs ise adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Proje sürecinde toplamda 10 şüpheliye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldığı ve 5 kişinin adli makamlarda tutuklandığı kaydedildi.