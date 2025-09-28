Erzurum’da Gönüllüler Çevre Kirliliğiyle Mücadele Ediyor

ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEDE 8 YIL

Erzurum’da farklı kurumlarda görev yapan 13 gönüllü, 8 yıldır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Bu gönüllü grup, işten arta kalan zamanlarını mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp toplamak için harcıyor. Erzurum Şehir Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olan Abdulkerim Erzene, çocuklarıyla birlikte çevre kirliliğine karşı mücadele eden gönüllüler arasında yer alıyor.

ATIKLARIN TOPLANMASI VE VATANDAŞLARA UYARI

Gönüllüler, hafta sonları ve işten sonra boş vakitlerini atık toplamaya adadı. Son olarak Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki çamlık alanda toplanan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöp, gönüllüler tarafından poşetlere dolduruldu. Gönüllüler, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için vatandaşları da uyarıyor. Hem çocuklarının da aralarına katıldığı bu ekip, çevre temizliğine olan bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtiyor.

GÖNÜLLÜLÜK VE DESTEK GELİRİ

Gönüllülerle birlikte 8 yıldır çevre temizliği yapan Abdulkerim Erzene, “Doğamıza temiz bir hava verebilmek, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için insanların bıraktıkları bütün atıkları toplamaya devam ediyoruz” diyerek, tamamen gönüllü olarak bu çalışmaları yürüttüklerini ifade ediyor. Erzene, topladıkları atıkları geri dönüşümde kullanarak elde edecekleri gelirle engellilere akülü araç ve sokak hayvanlarına mama almayı planladıklarını belirtiyor.

SAFE OLURKEN KIRIK ŞİŞELERİN TEHDİDİ

Abdulkerim Erzene, çöp toplama sırasında karşılaştıkları tehlikelere de dikkat çekiyor. Kırık şişelerin büyük bir sorun oluşturduğuna vurgu yapan Erzene, “Kırık şişeler hem hayvanlara zarar veriyor hem de orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri” diyor. Temizlik amaçlarının ötesinde, atıkların azalmasını ve gönüllü sayısının artmasını istediklerini ifade ediyor.