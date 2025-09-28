Erzurum’da Gönüllüler Çevre Temizliği İçin Bir Araya Geldi

ERZURUM’DA ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Erzurum’da farklı kurumlarda çalışan 13 gönüllü, 8 yıldır çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Bu gönüllüler, çalışma saatlerinden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, parklar ve bahçelerden binlerce poşet çöp toplamış durumda. Erzurum Şehir Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan ve 1 çocuk babası olan Abdulkerim Erzene, çevre kirliliğine karşı olan bu yapılanmaya öncülük ediyor. Gönüllüler, boş zamanlarını atık toplamaya ayırarak çevreyi temizlemeye devam ediyor.

TEMİZLİK FAALİYETLERİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Son zamanlarda Atatürk Üniversitesi kampüsündeki çamlık alana atılan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöpü poşetlere dolduran ekip, vatandaşları da temizlik konusuna dikkat etmeye yönlendiriyor. Çocuklarının da destek verdiği bu gönüllüler, çevre temizliği konusunda gösterdikleri hassasiyetin devam edeceğini ifade ediyor. Abdulkerim Erzene, “Doğamıza temiz bir hava verebilmek, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için insanların bıraktıkları bütün atıkları toplamaya devam ediyoruz. Bizim vakıfla, dernekle hiçbir ilgimiz yok. Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

ENGELLİLERE DESTEĞİ HEDEFLEME

Erzene, çevre temizliği sırasında topladıkları atıkları geri dönüşümde kullanarak elde edecekleri gelirle engellilere akülü araç ve sokak hayvanlarına mama almayı planladıklarını da belirtiyor. Ayrıca, çöp toplama esnasında karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekerek, “Kırık şişeler en büyük problemimiz. Lütfen şişelerinizi attığınız zaman kırmayınız. Hem hayvanlara zarar veriyor hem de orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri” diye ekliyor. Erzene, amaçlarının sadece temizlik yapmak olmadığını vurgulayarak, “Atanların azalması, gönüllülerin çoğalması en büyük isteğimiz” ifadelerini kullanıyor.