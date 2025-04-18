Erzurum’da Hatice’nin Cansız Bedeni Bulundu

DUYGUSAL YAS KÖRÜKLENDİ

Erzurum’da, düğün hazırlıkları yapan Hatice Agcakale Buzlak’ın (24) eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğulması, öğrenim gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde derin bir hüzün yarattı. Hatice’nin öğrenci arkadaşları, onun ders çalıştığı sıraya çiçekler bırakarak kadına şiddete karşı seslerini yükseltti. Olay, 16 Nisan gecesi Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde yaşandı. Ali Osman Buzlak ile Hatice arasında bahçedeki park halindeki otomobilde bir tartışma başladı. İddialara göre, Ali Osman Buzlak, tartışmanın kontrolden çıkması sonucunda eşini otomobilde boğdu.

KORKUNÇ OLAY SONRASI İLGİNÇ GELİŞMELER

8 Ocak’ta resmi nikah kıyan ve düğün hazırlığı yapan Buzlak, olayın ardından Hatice Agcakale’nin cansız bedenini otomobilin bagajına koydu. Ardından, aracındaki soda şişesini kırarak kendi boğaz ve bileklerini kesti. Uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’ndeki Murat Ellik Bulvarı’nda direksiyon başında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali Osman Buzlak’ı Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan aramada otomobilin bagajında Hatice’nin cansız bedenine ulaşılınca, Buzlak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

YAS TUTAN ARKADAŞLAR

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Agcakale Buzlak’ın ölüm bilgisini alan üniversite arkadaşları derin bir üzüntü yaşadı. Yemek masasında gözyaşı döken öğrenciler, Hatice’nin hayallerinin yarım kaldığını, mezun olduktan sonra sosyal hizmet uzmanı olarak topluma hizmet etme isteğini dile getirdiler.

ERZİNCAN’da yaşanan bu trajik olay, kadına şiddet konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.