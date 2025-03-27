Erzurum’da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

RAMAZAN AYI YARDIMLARI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan Ayı dolayısıyla 2 bin aileye gıda malzemesi içeren paketler dağıttı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan’ın ilk haftasında ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketi yardımları gerçekleştirdi. ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının desteğiyle hazırlanan bu yardımlar, Meclis üyeleri ve Genel Sekreterlik aracılığıyla yaklaşık 2000 haneye ulaştı.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

ETSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya özen gösterdik. Yardımları, zahmetsizce ulaştırmak için titizlikle çalıştık. Destek veren hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.