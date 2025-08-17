Erzurum’da İki Araç Çarpıştı, 4 Ölü

KAZA SONUCU ÖLÜMLER

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Hala kimlikleri belirlenmeyen 34 ES 7768 plakalı otomobil ile 53 AAT 761 plakalı araç, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk verilere göre kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya dair detaylar ve sürücülerin kimlikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.