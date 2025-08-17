Haberler

Erzurum’da İki Araç Çarpıştı, 4 Ölü

KAZA SONUCU ÖLÜMLER

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Hala kimlikleri belirlenmeyen 34 ES 7768 plakalı otomobil ile 53 AAT 761 plakalı araç, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk verilere göre kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya dair detaylar ve sürücülerin kimlikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangını ikinci gününde 7 köyün tahliyesine neden oldu. Havadan alınan görüntüler yangının genişlemesine dikkat çekiyor.

