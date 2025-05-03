Erzurum’da İki Okul Protokolü İmzalandı

ERZURUM’DA YENİ OKUL PROJELERİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kente kazandırılacak iki yeni okul projesi için düzenlenen imza törenine katıldı. Tören, Vali Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilirken, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, hayırsever Osman Nuri Bakırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve çeşitli ilgili kurumların temsilcileri de yer aldı.

OKUL YAPILARI VE HAYIRSEVER KATKISI

Protokoller, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde deprem güçlendirme çalışmaları dolayısıyla yıkılan Alparslan İlkokulu’nun yerine 12 derslikli yeni bir ilkokul inşaatını kapsıyor. Ayrıca, Konaklı Mahallesi’nde 2 derslikli okul binası ve 1 öğretmen lojmanı, hayırsever katkısıyla yapılacak.