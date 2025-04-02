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Erzurum’da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Trafik Kazası Detayları

Erzurum’un Tekman ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tekman-Gökoğlan kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Erence Mahallesi yakınlarında, viraja kontrolsüz bir şekilde giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ilçe hastanesine ve şehir hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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