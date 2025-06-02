Erzurum’da İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ AMACI VE KAPSAMI

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Kurban Bayramı sonrasında başlayacak olan GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları, Engelli Spor Merkezleri ile beraber yatırım ve projeler ele alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, toplantıya başkanlık etti. Etkinlik, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıda Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ve İlçe ile Şube Müdürleri de yer aldı. GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile Engelli Spor Merkezleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. İlçe ve şube müdürleri, kendi bölgeleri adına taleplerini dile getirdi. Levent Çakmur, Erzurum ve Türk sporunun geleceği için çalışmalara devam edeceklerini ve başarıyı sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca, Erzurum’un karnesindeki başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmur, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.