Erzurum’da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 1 Ölü, 11 Yaralı

TRAFİK KAZASI HÜLYA YARATTI

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir işçi servisi kazası meydana geldi. Bu talihsiz olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Olay, Oltu-Erzurum yolunda, sabah saatlerinde gerçekleşti. İşçi taşıyan servis aracı, Erzurum’dan Oltu’daki Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikasına giden yolda kaza yaptı.

KAZA DETAYLARI

Sabah saat 07.00 sıralarında, Muhittin Savaş yönetimindeki 41 ASH 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan asfalt yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Araç ters dönerek yol kenarındaki tepeye çarptı. Olayda, kazanın meydana geldiği yerde Doğan Özkanolay hayatını kaybetti, diğer 11 kişi ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara hızla müdahale etti. Yaralılardan biri olan Elif Kızıler, daha ileri tedavi için Erzurum’a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde tedavi altında alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

OTOBÜSÜN DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası yapılan incelemelerde otobüsün lastiklerinin kışlık ve yeni olduğu tespit edildi. Servis aracında toplamda 16 kişi bulundu. Kazadan yara almadan kurtulan şoför Muhittin Savaş ve bazı işçiler, durumu şans eseri atlattı. Oltu’daki bu üzücü olay, ilçe halkında derin bir üzüntü yarattı ve kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.