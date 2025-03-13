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Erzurum’da İstiklal Marşı Etkinliği 2024

ETKİNLİKTE MİLLİ MÜCADELE RUHU YAŞATILDI

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2024 Aile Yılı kapsamındaki önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Erzurum’un kurtuluşu anısına düzenlenen etkinlikte, milli mücadele ruhu yeniden canlandırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut bir konuşma gerçekleştiriyor. Aykut, “İstiklal Marşı’nın milli birlik ve beraberliğin sembolü” olduğunu belirterek, Erzurum’un bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüne dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN KATKISI BÜYÜK OLDU

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Gürsoy Solmaz’ın konuşmasının ardından, özel olarak hazırlanan bir video gösterimi gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kalan çocuklar tarafından sahnelenen İstiklal Marşı’nin koreografi gösterisi büyük ilgi ile izleniyor. Program sonunda çocuklara teşekkür belgeleri takdim ediliyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yıl boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini duyuruyor.

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