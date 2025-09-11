Haberler

Erzurum’da Jandarma Denetimleri Devam Ediyor

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erzurum’da jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetim faaliyetlerine devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde 84 tim ve 289 personelle çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile servis araçlarını denetliyor.

ÖĞRENCİ TAŞIYAN SERVİSLERE DENETİM

Ekipler, öğrencileri taşıyan servisleri durdurarak, sürücülerin ehliyet, ruhsat, güzergah izinleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) gibi diğer belgelerini inceliyor. Yapılan denetimlerde, 95 okul servisi gözden geçirildi ve 2 sürücüye tespit edilen eksiklikler nedeniyle 38 bin 61 lira ceza kesildi.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 759 kişinin sorgulandığı bildiriliyor. Bu denetimler sonucunda bir aranan şüpheli de yakalandı. Okul çevrelerinin güvenliğini sağlamak için yapılan bu çalışmalar, öğrencilerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.