Erzurum’da Jandarma, Kayak Sezonunda 651 Kişiyi Kurtardı

JANDARMANIN BAŞARILI OPERASYONLARI

Erzurum’da, jandarma kayak sezonu boyunca çeşitli nedenlerle mahsur kalan toplam 651 vatandaşa ulaştı. Ayrıca, kayak merkezlerinde meydana gelen kazalar neticesinde yaralanan 752 kişi sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Erzurum Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir” dedi.

YASAK BÖLGELERDE GÜVENLİK DENETİMİ

Açıklamada, “15 Kasım 2024-15 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen devriye ve denetim faaliyetlerinde; çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takma zorunluluğuna uymayan toplam 37 kişiye ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulandı.” ifadesi yer aldı. Zorlu hava şartları ve yön kaybı gibi sebeplerle mahsur kalan 651 vatandaşa Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından müdahale edildi. Kayak merkezlerinde neden kaynaklanan yaralanmalara ilişkin olarak 752 kişi sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ KAYAK ETKİNLİKLERİ

Kayak sezonu boyunca Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinde gerçekleştirilen önemli etkinlikler arasında 2025 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Kış Sporları, FIS Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Biathlon ve Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği bulunmaktadır. Bu organizasyonlar sırasında asayiş, trafik ve JAK timleri ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak turnuvaların güvenli bir şekilde icra edilmesi sağlandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, “Sorumluluk alanında bulunan kayak merkezlerinde, 2024-2025 kayak sezonu süresince vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla gerekli güvenlik ve asayiş tedbirleri etkin şekilde uygulanmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.