Erzurum’da Jandarma Operasyonları Devam Ediyor

JANDARMA EKİPLERİNDEN SÜREKLİ OPERASYON

Erzurum’daki jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve yas dışı bahis ile kumar oynatan kişilere yönelik operasyonlarını durmaksızın sürdürüyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında sosyal medya ve URL adresleri üzerinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

ADLİ İŞLEM YAPILAN ŞAHIS SAYISI

Yapılan incelemede, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 24 kişi, Atatürk’e hakaret suçunu işleyen 1 kişi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet eden 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca, yas dışı bahis ve kumar içerikli 253 site ile hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildiride bulunarak işlem yapılmasına olanak sağlandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir” ifadesine yer verildi.