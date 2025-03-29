Erzurum’da Kaçak Telefon ve Tişört Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzurum’da gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma ekipleri toplam 27 adet gümrük kaçağı telefon ile 240 adet taklit tişört ele geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla ilgili yaptıkları operasyonlar sırasında bu malzemeleri buldu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM

Yapılan operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı telefonların yanı sıra, piyasa değeri toplam 480 bin TL olan farklı markalarda taklit tişörtler de yer alıyor. Operasyon kapsamında 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılırken, 1 şahıs ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefetten işlem görüyor. Ele geçirilen malzemeler, ilgili makamlara teslim edilmek üzere muhafaza altına alınıyor.

HIZLANDIRILAN MÜCADELE

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların vatandaşlardan alınan destekle aralıksız olarak hızlandıracaklarını belirtiyor. Bu çerçevede yapılan çalışmaların devam edeceği ve toplumun huzuru için gereken tüm önlemlerin alınacağı ifade ediliyor.