Erzurum’da Kaçak Telefon Ve Tişört Operasyonu

KAÇAK TELEFON VE TAKLİT TİŞÖRTLER ELE GEÇİRİLDİ

Erzurum’da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak telefonlar ile markaları taklit eden tişörtler ele geçiriyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonlar neticesinde, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele amacıyla çok sayıda malzeme ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyonlar sonucunda 27 adet gümrük kaçağı telefon ve piyasa değeri 480 bin TL olan 240 adet çeşitli markalarda taklit tişört bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 1 şahıs hakkında ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere, ilgili makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” şeklinde bilgi verildi. Bu tür operasyonların bölgedeki kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirdiği ve halkın güvenliğini sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.