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Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

ERZURUM’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Erzurum’da bir kaçakçılık operasyonu gerçekleşti ve bu operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık konusunda etkin bir çalışma başlattı.

OLTU İLÇESİNDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin Oltu ilçesinde düzenlediği operasyonda, 115 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. İşlemler devam ediyor.

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