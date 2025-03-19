Erzurum’da Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Erzurum’da jandarma ekipleri kaçakçılara karşı yürüttüğü operasyonlara devam ediyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda, 16 Mart 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde tütün köpeği Zahir’in de desteğiyle yapılan çalışmalar sonucunda; 518 adet kesilmiş bandrol, 255 kilogram kaçak tütün, 14 bin 884 adet sigara kağıdı, 20 bin adet sigara filtresi ve 560 bin adet boş makaron ele geçirildi.

ŞAHIS ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili olarak 1 şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Erzurum Valiliği, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” açıklamasında bulundu.