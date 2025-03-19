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Erzurum’da Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAKÇILARA KARŞI MÜCADELEDE

Erzurum’da jandarma ekipleri kaçakçılara karşı düzenlediği operasyonları kesintisiz devam ettiriyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 Mart 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bulgular elde etti. Tütün köpeği Zahir’in de desteği ile yapılan çalışmalarda; 518 adet kesilmiş bandrol, 255 kg kaçak tütün, 14 bin 884 adet sigara kağıdı, 20 bin adet sigara filtresi ve 560 bin adet boş makaron ele geçirildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bu operasyonda gözaltına alınan bir şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu ile adli makamlara sevk edildi. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Bu operasyonlar, Erzurum’da kamu güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü bu tür faaliyetler, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki kararlılıklarını ve bölge halkının sağlığının korunmasındaki kararlılıklarını ortaya koyuyor.

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