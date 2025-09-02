Haberler

Erzurum’da Kamyon Şarampole Devrildi

KAZA HAZİNESİ BÜYÜK YARALARA NEDEN OLDU

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre E.Y. yönetimindeki kamyon, ani bir şekilde yoldan çıkarak şarampole düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLADI

Kaza sonrası olay yerine hemen 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.

Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor.
Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

