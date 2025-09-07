Erzurum’da “Kanlı Ay” Görüntülendi

KANLI AY TUTULMASI ERZURUM’DAKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Erzurum’da gerçekleşen “Kanlı Ay” tutulması, net bir şekilde gözlemlendi. Bu olayda Ay, alışılmadık bir kızıl renge büründü ve vatandaşlar, cep telefonları ile fotoğraf makineleriyle o anları kayda geçirdi. Şehrin farklı noktalarındaki insanlar, dolunayın olağan dışı kızıllığı karşısında gökyüzüne bakarak bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

KANLI AY OLAYININ NEDENİ

Kanlı Ay tutulması, Dünya, Güneş ve Ay’ın belirli bir konuma gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bu olay sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği için kızıl bir renge dönüşüyor. Böylece gökyüzünde meydana gelen bu etkileyici natural fenomen, izleyenler için muazzam bir manzara sunuyor.