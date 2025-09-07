Haberler

Erzurum’da Kanlı Ay Tutulması Görüldü

KANLI AY TUTULMASI GÖKYÜZÜ MERAKLILARINI BİRARAYA GETİRDİ

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, gökyüzü meraklıları için “Kanlı Ay” olarak bilinen dolunay tutulması muhteşem bir izleme deneyimi sundu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden de gözlemlenebilen bu doğa olayı, akşam saatlerinde yarı gölge evresiyle başladı.

TAM TUTULMA DENEYİMİ

Ay, ardından Dünya’nın gölgesine tamamen girerek kızıl bir renge dönüştü. Tam tutulma evresi yaklaşık 82 dakika boyunca devam etti. Bu sırada gökyüzünü izleyen vatandaşlar, ortaya çıkan kızıllığın sunduğu duygu dolu anlara tanıklık etti. Uzmanlar, bu tür tutulmaların çıplak gözle rahatlıkla izlenebildiğini ifade ederek, gökyüzü meraklılarına büyük bir görsel şölen sunduğunu belirtiyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

