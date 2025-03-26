Erzurum’da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ARAŞTIRILIYOR

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yunus Özden’in kullandığı 28 ABR 177 plakalı otomobil, Eleşkirt istikametinden Horasan’a doğru seyrederken, karşı yönden gelen 04 ABA 827 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, Ömer Yılkan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Adem Yılkan ve yolcu Hatun Yılkan ise ağır yaralar aldı.

YEDEK EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar içinde mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralanan Yunus Özden, tedavi edilmek üzere Erzurum’daki hastanelere gönderilirken, diğer yaralılar Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.