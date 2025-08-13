Erzurum’da Kaza, İki Genç Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Erzurum’da meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarparak karşı yöne geçip takla attı. Kazada 18 yaşındaki Gülseda Onay’ın ardından, sürücü 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nasuh Akura da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun 34’üncü kilometresinde, kırsal Karagöbek Mahallesi’nde, dün saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

SEBEBİ VE SONUÇLARI

Nasuh Akura’nın kullandığı 61 ACK 930 plakalı otomobil, Erzurum’dan Şenkaya ilçesi yönüne giderken, iddialara göre aşırı hız nedeniyle mahalle girişinde refüje çarparak karşı yola savruldu. Taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura, metrelerce sürüklendi. Yaralanan sürücü ile yanındaki Gülseda Onay’a ilk müdahaleyi Ardahan’dan Erzurum’a hasta götüren ambulanstaki sağlık ekipleri gerçekleştirdi.

HASTANE SÜRECİ

Yaralılar, Erzurum’dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücü Nasuh Akura, Erzurum Şehir Hastanesi’ne, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseda Onay hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi süren sürücü Nasuh Akura ise bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.